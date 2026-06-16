Festival da Natação reúne alunos da Ponta do Sol

O Festival da Natação das escolas básicas do 1.º ciclo da Ponta do Sol decorreu hoje, reunindo alunos numa jornada dedicada ao desporto e à promoção de hábitos de vida saudáveis.

A EB1/PE da Lombada participou com alunos dos 3.º e 4.º anos. Acompanhados pelos professores Luís Gomes e Bruno Martins, os alunos tiveram oportunidade de demonstrar as competências desenvolvidas na modalidade de natação, num ambiente marcado pelo entusiasmo, pela participação e pelo espírito de equipa.

"A iniciativa assumiu-se como um momento de valorização do desporto escolar, contribuindo para o desenvolvimento físico, social e emocional dos alunos, ao mesmo tempo que reforçou a importância da segurança no meio aquático", refere uma nota enviada pela escola, acrescentando que o Festival de Natação constitui uma oportunidade de "aprendizagem, partilha e celebração".