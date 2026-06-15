Piscinas da Ponta Delgada reabrem ao público
O Complexo Balnear da Ponta Delgada reabriu esta segunda-feira, 15 de Junho, conforme já noticiado pelo DIÁRIO, assinalando o início da época balnear naquele espaço de referência da costa norte da Madeira.
Esta manhã e antes da abertura oficial das instalações, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, realizou uma visita ao complexo, acompanhado pela presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, Élia Ribeiro, e pelo vogal Elias Gouveia, refere o Governo Regional através de comunicado.
A visita permitiu acompanhar os preparativos finais e assinalar a concretização do compromisso assumido pelo Governo Regional de "assegurar a entrada em funcionamento do complexo durante a presente época balnear".
Gerido pela Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, o espaço volta agora a estar disponível para residentes e visitantes, reforçando a oferta balnear do concelho de São Vicente e contribuindo para a dinamização da freguesia da Ponta Delgada. Numa primeira fase, a reabertura abrange a utilização das piscinas e restantes áreas balneares, estando prevista para breve a entrada em funcionamento da zona de restauração. O novo espaço procurará diferenciar a oferta existente na costa norte, apostando na valorização dos produtos locais e numa ligação estreita ao mar e ao território. Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas