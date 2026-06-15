Piscinas da Ponta Delgada reabrem ao público

O Complexo Balnear da Ponta Delgada reabriu esta segunda-feira, 15 de Junho, conforme já noticiado pelo DIÁRIO, assinalando o início da época balnear naquele espaço de referência da costa norte da Madeira.

Esta manhã e antes da abertura oficial das instalações, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, realizou uma visita ao complexo, acompanhado pela presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, Élia Ribeiro, e pelo vogal Elias Gouveia, refere o Governo Regional através de comunicado.

A visita permitiu acompanhar os preparativos finais e assinalar a concretização do compromisso assumido pelo Governo Regional de "assegurar a entrada em funcionamento do complexo durante a presente época balnear".