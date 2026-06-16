The Legendary Tigerman esta noite no pátio do 'Castanheiro'

O pátio do Castanheiro Boutique Hotel recebe esta quarta-feira, 17 de Junho, mais uma noite dos 'Concertos no Pátio', com destaque para a actuação de Paulo Furtado, o homem por trás do nome The Legendary Tigerman.

Ao longo de mais de 20 anos, construiu uma carreira assente na reinvenção constante, do blues ao garage rock, sempre com uma veia punk a atravessar tudo. Se ‘Femina’ (2009) o colocou no mapa do rock europeu mais criativo, ‘Zeitgeist’ (2023) marcou uma viragem radical: nasceu em Paris com sintetizadores modulares em vez de guitarras, e conta com colaborações de Jehnny Beth, Asia Argento e Delila Paz entre outros. É esse disco que tem levado ao vivo em digressão extensa, e que chega agora ao Funchal. Ao vivo, a promessa é de imprevisibilidade e energia.

O formato mantém a fórmula que tem conquistado o público: as portas abrem às 19 horas com ‘warm-up’ a cargo de Vítor Freitas, e o concerto tem início às 21h30. Quem quiser ampliar a experiência pode optar pelo jantar de três pratos no Restaurante Tipografia antes do espectáculo.

Os bilhetes são limitados, vendidos exclusivamente ‘on-line’ e sem possibilidade de reserva, pelo que a organização recomenda antecipar a compra.

A noite integra a quinta edição desta iniciativa que decorre a 9, 17 e 24 de Junho.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Reunião plenária n.º 98;

Assembleia Legislativa da Madeira

09h30 - VI Encontro Regional de Universidades Seniores da Madeira;

Hotel VidaMar

16h30 - Cerimónia do hastear da Bandeira Azul

Complexo Balnear da Ponta Gorda

16h00 - Troca de Cromos na Fan Zone do DIÁRIO

Largo da Restauração

18h00 - Portugal - RD Congo

Festas de São João - Porto Santo

21h00 - Nicole Reynolds

23h00 - Beatriz Caboz

Palco Cidade

Agenda Política

Iniciativa do PCP

Ponte do Bettencourt, junto ao Bazar do Povo.

09h30 - Nuno Maciel vai estar presente na sessão de abertura da primeira reunião geral do projecto Rotates, organizado pelo ISOPlexis – Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar, e pelo coordenador do projecto CIRAD – Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.

Auditório doColégio dos Jesuítas

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 17 de Junho, Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca e Dia da Consciência (em homenagem a Aristides de Sousa Mendes):

1885 - Chega a Nova Iorque a Estátua da Liberdade, oferecida pela França para comemorar os 100 anos da Independência dos Estados Unidos (1776-1886).

1919 - Crise económica em Portugal. Greve geral de 48 horas. Explodem várias bombas em Lisboa e a sede da União Operária Nacional é encerrada.

1922 - Gago Coutinho e Sacadura Cabral chegam ao Rio de Janeiro, completando a primeira travessia aérea do Atlântico Sul.

1928 - A primeira aviadora a arriscar a travessia do Atlântico, a norte-americana Amelia Earhart, levanta voo da Terranova com destino ao Reino Unido, atingindo o País de Gales 21 horas depois.

2006 - Portugal qualifica-se para os oitavos de final do Campeonato do Mundo de Futebol, ao derrotar o Irão por 2-0, em Frankfurt, Alemanha.

2016 - O Rio de Janeiro decreta o "estado de calamidade pública" a 49 dias da abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A medida é causada por uma grave crise financeira que, entre outras, impede o cumprimento de obrigações assumidas em decorrência da realização dos eventos desportivos mundiais sediados no Brasil.

2017 - Dois grandes incêndios deflagram na região Centro e provocam 64 mortos e mais de 200 feridos. Estes incêndios, que deflagraram nos concelhos de Pedrógão Grande e Góis, consomem cerca de 50 mil hectares de floresta.

2022 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o Orçamento do Estado para 2022, apesar de o classificar como "um conjunto de intenções" num quadro económico imprevisível, que está destinado a "fazer uma ponte precária" para o orçamento de 2023.

Pensamento do dia