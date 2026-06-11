Noite de Fado no Capoeira Bar

No próximo Sábado, 13 de Junho, deixe-se envolver pela magia do fado numa noite especial no Capoeira Lounge Bar.

Entre as 20h30 e as 22h30, desfrute de uma actuação ao vivo que celebra a alma da música portuguesa, num ambiente intimista e acolhedor.

Uma experiência cultural imperdível para quem deseja sentir a emoção e a tradição do fado num cenário único.

A entrada é gratuita.

Capoeira Lounge Bar

Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2

Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo