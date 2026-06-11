Noite de Fado no Capoeira Bar
No próximo Sábado, 13 de Junho, deixe-se envolver pela magia do fado numa noite especial no Capoeira Lounge Bar.
Entre as 20h30 e as 22h30, desfrute de uma actuação ao vivo que celebra a alma da música portuguesa, num ambiente intimista e acolhedor.
Uma experiência cultural imperdível para quem deseja sentir a emoção e a tradição do fado num cenário único.
A entrada é gratuita.
Capoeira Lounge Bar
Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2
Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo