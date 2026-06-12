Coanfitriões Canadá e Estados Unidos em estreia esta noite e de madrugada
Os coanfitriões Canadá e Estados Unidos estreiam-se esta noite na fase final do Mundial de futebol de 2026, perante a Bósnia-Herzegovina e o Paraguai, respetivamente, no segundo dia da 23.ª edição da prova.
As duas formações da 'casa' vão tentar replicar o arranque do outro organizador, o México, que na quinta-feira, no jogo de abertura, bateu por 2-0 a África do Sul, com golos de Julián Quiñones e do ex-benfiquista Raúl Jiménez. O outro jogo desse grupo ficou 2-1 da Coreia do Sul sobre a Chéquia.
Em jogo do Grupo B, também composto por Suíça e Qatar, o Canadá 'recebe' os bósnios em Toronto, enquanto, em encontro do Grupo D, que inclui ainda Turquia e Austrália, os 'States' enfrentam os paraguaios em Los Angeles.
O encontro entre o Canadá e a Bósnia-Herzegovina, equipa em que o benfiquista Amar Dedic deverá ser titular, está agendado para as 15h00 locais (20h00 em Lisboa), enquanto o embate entre Estados Unidos e Paraguai arranca às 18h00 (02h00 de sábado).
A seleção portuguesa é uma das 48 participantes na fase final do Mundial2026 e tem estreia marcada para quarta-feira, dia em que defronta a República Democrática do Congo, em Houston.
A 23.ª edição da prova, que se realiza em três países, durante 39 dias, com 48 seleções e 104 jogos, tudo máximos históricos, arrancou na quinta-feira e prolonga-se até 19 de julho, data da final da prova, em East Rutherford.