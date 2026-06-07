Ataques aéreos russos matam cinco pessoas e atingem instalação nuclear

Ataques aéreos russos à Ucrânia na madrugada e manhã de hoje causaram a morte de cinco pessoas e atingiram um depósito de resíduos nucleares, informaram as autoridades ucranianas, enquanto o Presidente Zelensky se reunia em Londres com líderes franceses, britânicos e alemães.

Os ataques contra uma vila na região de Zaporizhzhia, no sudeste do país, mataram três pessoas e feriram outras três, tendo atingido uma área próxima de uma paragem de autocarro, disse o governador regional Ivan Fedorov.

Um motorista de 56 anos já tinha morrido dentro do veículo, que estava parado num terminal rodoviário na cidade de Zaporizhzhia, informaram as equipas de resgate ucranianas.

Ataques com drones e ataques aéreos durante a noite na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste do país, também mataram uma pessoa, segundo o governador militar regional Oleksandr Ganzha.

O ataque com um drone russo "destruiu parcialmente" o edifício de receção de contentores do centro de armazenamento centralizado de combustível nuclear usado na zona de exclusão de Chernobyl, informou a Energoatom, especificando que o prédio estava vazio no momento do ataque e que os níveis de radiação permaneceram normais.

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, considerou o incidente "profundamente preocupante porque ocorreu num local que contém grandes quantidades de material nuclear", segundo comunicado da agência na plataforma X.

"Esta não é a primeira vez que as forças russas colocam em risco instalações nucleares ucranianas", disse o Ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiga, na plataforma X, acusando Moscovo de "ameaças à segurança nuclear".

Por seu turno, o Ministério da Defesa russo alegou ter realizado ataques a locais ligados às forças armadas ucranianas.

Segundo a Força Aérea Ucraniana, entre a noite de sábado e a manhã de domingo, a Rússia atacou o país com 236 drones, dos quais 215 foram intercetados.

Os ataques ocorreram enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se encontra em Londres com o homólogo francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Friedrich Merz, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.