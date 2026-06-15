Trump admite "fazer algo" e diz ter abertura de Putin e Zelensky

O Presidente norte-americano afirmou hoje que talvez seja possível "fazer algo" em relação à guerra na Ucrânia, assegurando a abertura dos homólogos russo e ucraniano nesse sentido.

"Tivemos uma conversa muito boa ontem [domingo] com o Presidente [Volodymyr] Zelensky e o Presidente [Vladimir] Putin e acredito que talvez possamos fazer algo. Acredito mesmo nisso. Ambos estão abertos a isso", disse.

Donald Trump falava numa reunião bilateral com o Presidente francês, Emmanuel Macron, à margem da reunião das sete economias mais desenvolvidas do mundo (G7), que decorre até terça-feira na cidade francesa de Évian.