Teerão admite que cessar-fogo deixou de ter sentido

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão admitiu hoje que o cessar-fogo que entrou em vigor entre Teerão e Washington a 08 de abril deixou de ter sentido após os ataques aéreos dos Estados Unidos.

Um comunicado divulgado pela diplomacia iraniana, salienta-se que os ataques "ilegais e criminosos" levados a cabo pelos Estados Unidos nas últimas horas foram uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas.

Na mesma linha, os diplomatas do Irão sublinharam que os ataques norte-americanos tornaram o cessar-fogo num acordo "praticamente sem efeito".

Os últimos ataques dos Estados Unidos visaram principalmente o sul do Irão, mas também foram atingidos locais próximos da capital, incluindo Karaj, Nazarabad e Pishva, de acordo com a Guarda Revolucionária do Irão.