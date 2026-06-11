MadeiraShopping expõe trabalhos de concurso internacional de artes visuais

O MadeiraShopping acolhe, a partir de hoje e até 21 de Junho, uma exposição com os trabalhos distinguidos e uma selecção de obras participantes na 5.ª edição do Concurso Internacional de Artes Visuais ‘Tesouros da Minha Terra – Flores’, promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação e da Direcção de Serviços de Educação Artística (DSEA).

Dirigido a crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, com idades compreendidas entre os 3 e os 11 anos, o concurso desafiou os participantes a representar, através do desenho e da pintura, flores características das respectivas regiões, estabelecendo uma ligação entre património natural, criatividade e expressão artística.

A edição deste ano reuniu 1.485 trabalhos provenientes de 29 escolas da Região Autónoma da Madeira, 11 estabelecimentos de ensino de Portugal continental, uma escola dos Açores e 20 instituições internacionais.

Após avaliação por um júri especializado, foram atribuídos nove prémios na categoria nacional e nove na categoria internacional, além de 68 menções honrosas.

A mostra integra trabalhos oriundos de vários países, entre os quais Bulgária, Roménia, Espanha, Polónia, Angola, Turquia, Índia, Taiwan, Hong Kong, Macedónia do Norte, Letónia, Lituânia e Hungria, permitindo aos visitantes conhecer diferentes perspectivas artísticas e culturais através do olhar das crianças.

Segundo a DSEA, a iniciativa pretende reforçar a importância das artes visuais no desenvolvimento infantil, incentivando a criatividade, a observação do meio envolvente e a valorização do património natural e cultural. Ao associar-se ao projecto, o MadeiraShopping sublinha igualmente o seu compromisso com a promoção da cultura, da educação e do talento jovem.