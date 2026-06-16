Projecto de aluno da Francisco Franco é finalista nacional do Prémio FAQtos 2026

A equipa VisionGlass, constituída pelo aluno do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Equipamentos Informáticos da Escola Secundária Francisco Franco, João Pedro Monteiro, e orientada pela professora Teresa Neves, foi seleccionada como uma das 10 finalistas nacionais do Prémio FAQtos 2026.

Em nota à imprensa, a escola explica que "o projecto finalista, intitulado 'RF’s na análise e monitorização da saúde da pele', consiste no desenvolvimento de um protótipo inovador que integra tecnologias de radiofrequência (no âmbito do tema 'As Radiofrequências em Acção'), inteligência artificial, reconhecimento facial e realidade aumentada". "O dispositivo permite analisar a pele em tempo real, identificar imperfeições cutâneas (como acne, manchas e rugas) e transmitir os dados de forma rápida e segura para uma aplicação móvel, promovendo a prevenção e o bem-estar", acrescenta.

A grande final decorre no sábado, 11 de Julho, no Centro de Congressos do Instituto Superior Técnico, em Lisboa. A equipa irá defender o seu trabalho através de uma apresentação oral de 10 minutos perante um júri de especialistas do ensino, empresas e entidades oficiais.

O concurso, desenvolvido no INOV – INESC/IST com o apoio do Ministério da Educação, distingue a excelência científica com prémios até 2000 euros, galardoando também os professores e as escolas vencedoras.