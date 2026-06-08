Filipa Franco continua para 2026/2027 no andebol do CS Madeira
A técnica Ana Filipa Franco, vai manter-se no comando técnico da equipa feminina do Club Sports da Madeira, formação que na próxima época, está de regresso ao Campeonato Nacional da Divisão de Honra em seniores femininos de andebol.
Depois de uma temporada onde a principal formação do Sports não conseguiu se manter na 1.ª Divisão, Filipa Franco que também assume funções de coordenadora da formação, dará assim continuidade a um projecto claramente virado para o trabalho com jovens, num quadro competitivo bem mais acessível.