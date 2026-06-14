Nadadora Maria Franco Ferro no estágio da selecção nacional de infantis
A madeirense Maria Franco Ferro integra o estágio da Seleção Nacional de Infantis de natação, que decorre no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, desde o passado dia 12 de Junho e até hoje. Aliás, também este domingo participa no Torneio Inter-Regional Especialista, nas provas de 100 e 200 metros bruços.
"A acompanhar a atleta encontra-se também o técnico João Pedro Vieira, que integra a equipa de trabalho da Seleção Nacional durante este estágio", aponta nota do Clube Naval do Funchal. "Esta convocatória surge na sequência do excelente desempenho de Maria Franco Ferro no Torneio Nadador Completo, competição em que alcançou o 1.º lugar da classificação nacional", indica.