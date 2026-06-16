A paz no Golfo, a justiça em Portugal e o sonho cabo-verdiano

Público:

- "EUA e Irão assinam acordo de paz e estreito de Ormuz reabre até dia 19"

- "Raphael Fonseca: 'Quero escrever outras páginas na história da Culturgest'"

- "Homicídio de Odair. Agente da PSP condenado a pena suspensa de 3,5 anos"

- "Contas públicas. Banco de Portugal prevê regresso a défice já neste ano"

- "Mundial 2026. Cabo Verde espanta o mundo e choca Espanha"

Correio da Manhã:

- "'Excesso de legítima defesa' na morte de Odair. Sentença obriga PSP a pagar 70 mil Euro de indemnização"

- "[Nuno Homem de Sá] Ator condenado por violência doméstica. Três anos de prisão com pena suspensa"

- "Preços das casas disparam em mais de 150 concelhos. Subidas chegam a superar os 200%"

- "Médio Oriente. Forte baixa do petróleo com acordo à vista"

- "Herdeiro de Marco Paulo. Bombeiro 'Dudu' salva criança em Braga"

- "Após cirurgia. Acusa Hospital de S. João de negligência"

- "Seleção estreia-se amanhã. Portugueses à conquista de Houston"

- "Tubarões azuis empatam. Cabo Verde faz história e trava Espanha"

- "Opções de Marco Silva. Benfica aposta nos jovens da formação"

- "Sporting. Hjulmand tem acordo com Atlético de Madrid"

- "Educação. Relógios digitais criam polémica nos exames"

- "Em Arraial de Lisboa. Alvo de agressão brutal por tentar ajudar estranho"

Jornal de Notícias:

- "Zonas com alto risco de incêndio continuam sem videovigilância"

- "Mundial 2026. Martínez entre o céu e o inferno"

- "O cozinheiro luso-descendente que veste a camisola nas redes"

- "Cabo Verde resiste à fúria espanhola e estreia-se com empate histórico"

- "Matosinhos. Trânsito caótico no primeiro dia sem ponte móvel"

- "Sintra. Tribunal aplica pena 'atenuada' ao polícia que matou Odair"

- "Aveiro. Vinte anos de cadeia por matar à facada testemunha que o incriminou"

- "Presidência. Cem dias de coabitação fluida e conflitos latentes"

- "Golfo Pérsico. Existe acordo com o Irão mas os navios ainda não passam"

- "Grande Prémio JN. 'Tinha de conseguir uma terceira vitória antes de acabar'. Entrevista a Rafael Reis, ciclista da Anicolor- Campicarn"

Diário de Notícias:

- "Governo quer centros de saúde equipados para rastrear cancros até ao final do ano"

- "Grande Conferência DN. [Seguro:] 'Sem jornalismo livre, não há escrutínio do poder nem debate de qualidade'"

- "Mercados. Petróleo em mínimos de março a beneficiar do acordo EUA-Irão"

- "Lídia Fernandes 'A arqueologia devia estar mais presente, pois é a nossa identidade'"

- "Futebol. Chegou a hora: Portugal estreia-se esta quarta-feira no Mundial"

- "Lei Laboral. 'Não convém ao Chega', mas Montenegro recebe Ventura para mais uma ronda negocial"

- "Sentença. Polícia que matou Odair Moniz condenado a três anos com pena suspensa"

- "Médio Oriente. Dúvidas persistem sobre pormenores do acordo entre os EUA e Irão"

- "Legislação. Reino Unido proíbe redes sociais a menores de 16 anos"

- "Provedoria de justiça. PS aguarda por Luísa Neto após advertir deputados que faltaram à votação"

Negócios:

- "Banco de Portugal vê pressão sobre as casas a estabilizar"

- "Petróleo ainda vai demorar a voltar a níveis pré-guerra"

- "Receitas do futebol pouco mudam com centralização dos direitos televisivos"

- "Banca. Polónia pode abrir apetite espanhol pelo banco BCP"

- "Impostos. Regime mensal no IVA dos combustíveis é obrigatório"

- "Imóveis. Santa Casa faz nova venda em leilão de 15 milhões"

- "Radar África. Vitória na justiça de nada serve a Isabel dos Santos"

Jornal Económico:

- "Irão já não vai cobrar portagens, mas quer cobrar uma taxa"

- "Os preços [do petróleo] vão cair, mas ainda vai demorar"

- "Semapa tem mil milhões para comprar empresas"

- "Banco de Fomento quer estar na linha da frente da economia do mar"

- "Encontro. Montenegro e Ventura voltam a falar do código laboral"

- "Sagres tem 33,5 milhões para reduzir pegada carbónica"

- "Ferry de Troia pode ser integrado no passe Navegante"

- "Chineses avançam com projetos solares e eólicos"

- "Montepio emite 350 milhões de obrigações verdes"

O Jogo:

- "Mundial 2026. 'Estamos a jogar por 10 milhões'. Matheus Nunes justifica ida à praia com adaptação ao clima e garante foco total na competição"

- "O cozinheiro português que faz furor nos EUA"

- "A vida é bela. Cabo Verde arranca empate histórico frente a Espanha"

- "Guarda-redes Vozinha passou de 50 mil para mais de 3 milhões de seguidores"

- "Planeta do Mundial. 'Os tubarões nunca se cansam'. Luís Freitas Lobo"

- "FC Porto. Os nove jovens que Farioli vai avaliar. Técnico pode premiar quem se destacar"

- "Sporting. Atlético faz pressão total por Hjulmand. Conversas com agentes cada vez mais intensas"

- "Benfica. Presidente garante saúde para investir. Rui Costa vai apresentar resultado positivo"

- "Internacional. Amorim no Milan, César Peixoto nos Wolves. Portugueses abrem novos horizontes"

A Bola:

- "Ataque aos craques. Benfica e Sporting alvo de investidas do estrangeiro. Besiktas já chega aos Euro35 milhões por Pavlidis. Milan junta-se a Atl. Madrid na corrida a Hjulmand"

- "Antes de pensar muito em reforços Marco Silva está concentrado nos jogadores do atual plantel"

- "Seis jovens leões querem triunfar em Alvalade depois de terem conquistado Toulon"

- "Mundial 2026. Tubarões espantam o mundo. Espanha 0-0 Cabo Verde. Bélgica 1-1 Egito. Costa do Marfim 1-0 Equador. Suécia 5-1 Tunísia"

- "Seleção A. Matheus Nunes revela que idas à praia 'estavam no programa'"

- "FC Porto. Revolução na formação a dar frutos"

- "Internacional. Wolverhampton oficializa César Peixoto. Milan já tem acordo com Ruben Amorim"

- "Reportagem. A Bola nas raízes do 'Barba e Cabelo'"

Record:

- "Espanha 0-0 Cabo Verde. Vozinha cala Espanha. Tubarões conseguem empate histórico na estreia"

- "Seleção. Praia faz parte dos planos. Jogadores têm passado tempo à beira-mar"

- "Bélgica 1-1 Egito"

- "C. Marfim 1-0 Equador"

- "Suécia 5-1 Tunísia"

- "Benfica. António Silva sem pressa. Quer perceber papel na equipa antes de renovar"

- "Sporting. Maxi Araújo prioridade para o Chelsea"

- "Mauro Couto mostra-se a Rui Borges"

- "FC Porto. Os segredos do pleno na formação. Dragão festejou os três títulos nacionais de jovens"