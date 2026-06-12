O sonho continua vivo no São Roque

O sonho comanda a vida! E tal como em 2025/2026, e 20 anos depois o Clube Desportivo São Roque ‘sonha’ em conquistar o título nacional da I Divisão em ténis de mesa masculino. A acontecer será o quarto da história do clube madeirense, mas para isso terá, para já, que anular a desvantagem trazida do primeiro jogo da final de 2025/2026, diante do actual campeão, o Sporting, onde perdeu por 3-1.

O tudo ou nada acontece no Pavilhão Marcelo Gouveia, no complexo desportivo do CD São Roque, este fim-de-semana e com as contas a serem fáceis de fazer.

Amanhã, pelas 15 horas tem lugar a segunda mão da final e em caso de vitória dos madeirenses a decisão do título fica adiada para domingo, à mesma hora, no jogo da terceira mão. Caso o Sporting vence hoje resolve ‘as contas’ e irá festejar o seu 11.º título nacional consecutivo e o 43.º da sua história.

Perante a possibilidade de disputar os jogos mais importantes da época em casa, o apelo do presidente do Clube Desprotivo São Roque, Renato Gouveia é claro: transformar o pavilhão numa verdadeira fortaleza e fazer sentir a força da Madeira.