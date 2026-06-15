O presidente da Assembleia Municipal do Funchal afirmou, esta manhã, que “a habitação não deve ser um privilégio” e que o Funchal tem conhecido importantes transformações económicas, mas que é preciso atenuar as dificuldades de acesso à habitação.

José Luís Nunes falava na abertura do debate dedicado à Habitação, na Assembleia Municipal do Funchal. Este será um espaço de debate e partilha de experiências e propostas.

“Importa encontrar caminhos”, assumiu o presidente da Assembleia Municipal.