José Mourinho fala em honra e privilégio de ter treinado o Benfica

O treinador José Mourinho agradeceu hoje a honra e o privilégio de ter treinado o Benfica, numa mensagem publicada nas redes sociais um dia depois de ter sido oficializada a sua saída do clube da I Liga de futebol.

"Agradeço ao presidente Rui Costa a oportunidade que me foi concedida de trabalhar ao serviço do Sport Lisboa e Benfica. Representar este clube foi uma honra e um privilégio", escreveu Mourinho.

O treinador quis dar também "uma palavra de reconhecimento a todos os profissionais do Benfica Campus, cujo profissionalismo, dedicação e competência foram exemplares", antes de agradecer aos futebolistas dos 'encarnados'.

"Aos jogadores com quem tive o prazer de trabalhar, deixo um sincero agradecimento e os votos do maior sucesso pessoal e profissional. Levo comigo a convicção de que, mais do que um momento, criámos uma ligação duradoura: meu jogador um dia, meu jogador para sempre", garantiu.

O Benfica oficializou na terça-feira a saída do treinador José Mourinho para o Real Madrid, que pagou 15 milhões de euros (ME) de indemnização, segundo o comunicado enviado pelo clube da I Liga de futebol ao regulador do mercado.

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix pelo valor de Euro15.000.000, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor, tendo o treinador dado o seu acordo a essa contratação", lê-se no comunicado das 'águias' enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

José Mourinho regressou ao Benfica em setembro de 2025, para substituir Bruno Lage, 25 anos depois da sua primeira passagem pelo clube da Luz, terminando a I Liga sem derrotas, mas na terceira posição, atrás do campeão FC Porto e do segundo classificado, Sporting.

Além de ter ficado fora da Liga dos Campeões da próxima época, o Benfica, sob o comando de Mourinho, foi eliminado nos quartos de final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, nas meias-finais da Taça da Liga, pelo Sporting de Braga, e no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, precisamente diante do Real Madrid.

O treinador, de 63 anos, vai regressar ao Real Madrid, depois de ter passado três temporadas nos 'merengues', entre 2010/11 e 2012/13, conquistando uma Liga espanhola, uma Taça do Rei de Espanha e uma Supertaça espanhola.