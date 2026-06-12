O segundo e último dia da Grande Conferência do Mar do Jornal Economia do Mar na Madeira arrancou, esta manhã, no Hotel Pestana Casino Park, com o painel ‘Desafio da Subsidiariedade e Concretização da Estratégia Nacional para o Mar’.

A sessão reuniu o antigo vice-presidente da Assembleia da República Guilherme Silva, Luís Almeida Capão, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre, o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues, em substituição do presidente Jorge Carvalho, e Manuel Domingues, vereador municipal da Figueira da Foz.. A moderação esteve a cargo do director do Jornal Economia do Mar, Gonçalo Magalhães Collaço.

“Como é que podemos olhar para a subsidiariedade entre a União Europeia e Portugal?”, foi o desafio lançado aos oradores por Gonçalo Magalhães Collaço, que aproveitou a introdução ao debate para defender a necessidade de restabelecer uma ligação marítima regular entre a Madeira e o território continental.

A ideia de fundo, sustentou o moderador, é que a coesão territorial "deve ser responsabilidade do Governo central". No mesmo contexto, alertou para aquilo que considera ser uma crescente concentração de poderes em Bruxelas, afirmando que “a União Europeia está num caminho de federalização” e, “ainda mais grave”, de “centralização”.

Outro aspecto abordado prendeu-se com a relação entre as câmaras, Governo Regional e Governo central com, Collaço a realçar, que no caso da Madeira, "não se permite à Região uma autonomia que lhe permita uma afirmação atlântica".

Subordinada ao tema ‘Portugal, o Mar, as Ilhas e os Desafios de uma Renascença Atlântica’, a conferência reúne especialistas, decisores políticos, académicos e empresários para debater alguns dos principais desafios e oportunidades ligados ao mar, incluindo a economia azul, a inovação, a ciência e investigação, os transportes marítimos e a geopolítica atlântica.