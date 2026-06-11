Regime de protecção das infraestruturas críticas submarinas deve ser uma prioridade

Pedro Quartin Graça defende a criação de um regime específico de protecção das infraestruturas críticas submarinas, com especial enfoque nos cabos eléctricos e de comunicações que atravessam o Atlântico, considerando que esta é uma questão estratégica para o futuro de Portugal e da Europa.

Durante a sua intervenção na XI Grande Conferência Economia do Mar, o professor de Direito no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa sublinhou a necessidade de desenvolver um Plano Nacional de Resiliência e Redundância para os cabos submarinos que passam pelo território nacional, argumentando que a protecção destas infraestruturas é essencial para garantir a segurança, a conectividade e a competitividade do País ou mesmo da União Europeia.

Segundo Pedro Quartin Graça, Portugal deve encarar esta realidade como uma oportunidade para se afirmar no contexto europeu, assumindo-se não como uma periferia, mas como uma verdadeira fronteira atlântica da Europa digital.

"Portugal tem os cabos, tem as infraestruturas e tem uma posição geográfica privilegiada", destacou, defendendo que o País deve aproveitar estas vantagens estratégicas para reforçar o seu papel nas redes globais de comunicações e energia.

O especialista considerou ainda que a apresentação de propostas concretas nesta área é uma forma de preparar o futuro e contribuir para a afirmação nacional junto das instituições europeias. Na sua perspectiva, a capacidade de proteger e valorizar estas infraestruturas será determinante para que Portugal possa assumir uma posição de maior relevância no quadro da União Europeia.

Pedro Quartin Graça concluiu que o reforço da resiliência e da redundância dos cabos submarinos deve constituir uma prioridade estratégica nacional, capaz de potenciar o desenvolvimento económico, a segurança e a projecção internacional do País.