Viatura avariada congestiona manhã que estava a ser tranquila na estrada

Uma viatura avariada ao km 20 da Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, está a condicionar fortemente o trânsito nesta manhã de segunda-feira.

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Em período de férias para muitos estudantes, o que implica que as estradas ao início da manhã estão mais calmas, o congestionamento causado por esta avaria está a estender-se por cerca de 4 km até à zona da Cancela, na subida desde o Caniço.

Foto Google Maps

A situação deverá normalizar mal a viatura seja retirada da estrada, sendo certo que a conta-gotas, as viaturas estão a passar pela zona do Canto do Muro.