 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Choque entre duas viaturas mobiliza bombeiros para a Estrada Monumental

None

Uma colisão entre duas viaturas, ocorrida ontem pelas 22h20, na Estrada Monumental, motivou a intervenção dos meios de socorro. Do acidente resultaram pelo menos dois feridos ligeiros.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores do Funchal, que prestaram assistência às vítimas. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo