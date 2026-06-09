Choque entre duas viaturas mobiliza bombeiros para a Estrada Monumental
Uma colisão entre duas viaturas, ocorrida ontem pelas 22h20, na Estrada Monumental, motivou a intervenção dos meios de socorro. Do acidente resultaram pelo menos dois feridos ligeiros.
No local estiveram os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores do Funchal, que prestaram assistência às vítimas.
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