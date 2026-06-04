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Incêndio em viatura eléctrica no Lombo dos Aguiares mobilizou 13 bombeiros

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Foi por volta das 2 horas desta quinta-feira, 4 de Junho, que os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados para combater as chamas que deflagraram numa viatura, no Caminho do Lombo dos Aguiares, nas zonas altas da freguesia de Santo António.

Para extinguir o fogo neste carro eléctrico foram mobilizados 13 operacionais, apoiados por 4 viaturas. Não há registo de feridos devido a esta ocorrência.

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