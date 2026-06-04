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Colisão entre autocarro e viatura condiciona trânsito na Estrada Monumental

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Foto OD

Uma colisão entre um autocarro e uma viatura ligeira ocorreu, há instantes, na Estrada Monumental, provocando constrangimentos na circulação automóvel.

Segundo testemunhas no local, o embate causou dificuldades na circulação na zona, numa altura de intenso movimento rodoviário. Para já, não são conhecidos detalhes sobre eventuais feridos ou sobre as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

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