Colisão entre autocarro e viatura condiciona trânsito na Estrada Monumental
Uma colisão entre um autocarro e uma viatura ligeira ocorreu, há instantes, na Estrada Monumental, provocando constrangimentos na circulação automóvel.
Segundo testemunhas no local, o embate causou dificuldades na circulação na zona, numa altura de intenso movimento rodoviário. Para já, não são conhecidos detalhes sobre eventuais feridos ou sobre as circunstâncias em que ocorreu o acidente.
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