Doente transportado de urgência para a Madeira

Um helicóptero EH101 Merlin da Esquadra 751 – "Pumas" da Força Aérea Portuguesa realizou, durante a tarde de ontem, o transporte urgente de um doente entre ilhas do arquipélago da Madeira.

Segundo a informação divulgada pela Força Aérea, a operação foi efectuada com recurso a um dos helicópteros EH101 Merlin da Esquadra 751.