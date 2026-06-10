Doente transportado de urgência para a Madeira
Um helicóptero EH101 Merlin da Esquadra 751 – "Pumas" da Força Aérea Portuguesa realizou, durante a tarde de ontem, o transporte urgente de um doente entre ilhas do arquipélago da Madeira.
Segundo a informação divulgada pela Força Aérea, a operação foi efectuada com recurso a um dos helicópteros EH101 Merlin da Esquadra 751.
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