O alojamento local volta a estar na ordem do dia. A notícia que faz a machete da edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que o Funchal mantém proibições, mas cria excepções no AL. O regulamento final que será aprovado hoje, em reunião de Câmara, trava novos registos em edifícios residenciais, mas permite-os, por exemplo, em imóveis compostos exclusivamente por comércio e serviços.

Saiba, também, que o Mundial 2026 tem início hoje e que o DIÁRIO transformou o Largo da Restauração na ‘Praça do Mundial’. A ‘Fan Zone Mundial 26’, que arranca hoje com vários atractivos, integra-se também no ano em que o DIÁRIO celebra 150 anos. Dizemos-lhe, também, que a FootAR torna jogos da competição em cromos digitais e que há um ‘QR Code’ que lhe dá acesso a uma nova forma de ver os encontros. Ainda no âmbito do Mundial, saiba que Portugal venceu a Nigéria por 2-1 no último particular antes da prova, com golos de Pedro Neto e Francisco Conceição.

Hoje, na Madeira, é dia de condecorações no âmbito do Dia de Portugal, que ontem se assinalou. “O reconhecimento é fundamental”, apontam os agraciados. Eduardo Luíz, Banda Municipal de Santana e Centro da Mãe mostram-se “emocionados” pelas insígnias que vão receber hoje, na Madeira, das mãos do Presidente da República. Ontem, na Terceira, nos Açores, Seguro sugeriu alterações ao modelo de financiamento das autonomias.

Nas breves que surgem na primeira página, destacamos o caso de um Nepalês que está a ser julgado por tentativa de violação de mulher; ou a notícia que adianta que o PSD-M defende partilha do domínio público marítimo com a República.

Estas e outras notícias poderá ler na edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO, disponível tanto em papel, como na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!