Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Abastecer Escola de Hotelaria custa mais de 2 milhões. Em menos de dois anos, a despesa com comida e bebida aumentou para quase seis vezes o valor inicial. Secretaria da Educação, que assumiu a gestão da instituição em Setembro de 2023, aponta subida descomunal dos preços dos bens * Inflação galgou terreno em Maio na Madeira. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas página 5, 14 e 15.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Madeira é uma das “âncoras atlânticas” da Europa. Apelo à coesão, autonomia e papel estratégico das regiões ultraperiféricas marcou ontem a intervenção do Presidente da República. Cerimónia ficou pontuada pela assinatura da ‘Declaração do Funchal’ * Ministro aponta revisão da lei das finanças regionais com prazo de 18 meses.

Obstáculos e oportunidades. ‘Transportes Marítimos no Desafio da Escala e Competição’ foi um dos painéis em destaque no último dia da Grande Conferência do Mar, que reuniu armadores, operadores e outros protagonistas, no Funchal.

Fique também a saber que Ultra Skyrunning coloca Santana no mapa internacional.

E, por fim, Três condenados a prisão efectiva por burlas com o subsídio de mobilidade.

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