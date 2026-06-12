Miguel Nunes vence classificativa nocturna e lidera Rali da Ribeira Brava

A dupla Miguel Nunes/João Paulo Fernandes, em Skoda Fabia RS Rally2, comanda o Rali da Ribeira Brava, quarta prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2026, que se iniciou esta noite na vila ribeira-bravense.

Os campeões em título cumpriram a dupla passagem pelo traçado de 3,68 km no somatório de 5 minutos, 3 segundos e 2 décimos.

O segundo melhor registo foi para o regressado Miguel Caires, navegado por Marco Macedo, em Skoda Fabia RS Rally2, que surpreendeu pelo seu andamento, naquele que é o seu primeiro rali da época. Caires foi mesmo o mais rápido na primeira passagem, tendo na contabilidade final ficado a 4 décimos de Nunes.

Terceiro lugar para a dupla João Silva/Luís Rodrigues, com mais 1,1 que o vencedor da especial, prejudicada pelo facto de ter deixado o carro ir abaixo na primeira passagem.

O quarto melhor tempo foi para outra dupla de regresso aos ralis, Alexandre Camacho/Pedro Calado, em Skoda Fabia RS Rally2, que fizeram mais 2,1 segundos que o líder.

Referência para as desistências de Filipe Freitas/Daniel Figueroa, devido a problemas mecânicos no Porsche 991 GT3 Cup, o mesmo sucedendo com João Camacho/Ricardo Ornelas, depois de ter saltado uma roda do Peugeot 208 VTi.

O rali prossegue este sábado com a disputa de mais oito classificativas.