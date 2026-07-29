Lucro dos CTT cai 41,6% no 1.º semestre para 12,9 milhões de euros

O lucro dos CTT caiu no primeiro semestre 41,6%, face a igual período de 2025, para 12,9 milhões de euros, influenciado pela redução do resultado EBIT e pela evolução dos resultados financeiros, anunciaram ontem os Correios.

"A evolução do resultado líquido consolidado no primeiro semestre de 2026 quando comparada com o primeiro semestre de 2025 foi influenciada sobretudo por uma redução do EBIT (-6,3 milhões de euros) e pela evolução dos resultados financeiros (-1,4 milhões de euros)", justifica a empresa.

Nos primeiros seis meses do ano, as receitas subiram 12,9% para 674,3 milhões de euros.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 3% para 84,1 milhões de euros.