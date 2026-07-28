SDIM vai recrutar distribuidores

A SDIM, empresa de distribuição do grupo media liderado pelo DIÁRIO e principal distribuidora regional de publicações, está a recrutar distribuidores, com viatura própria, para procederem a entregas na Madeira e Porto Santo.

A necessidade resulta do facto da SDIM ter reforçado importantes parcerias com alguns dos melhores operadores de encomendas expresso. Uma opção que resulta da estratégia adoptada pela empresa nos últimos anos e que assenta no desenvolvimento de actividades complementares à distribuição dos jornais e revistas.

As vagas para os distribuidores abrangem todos os concelhos da Região e as candidaturas podem ser enviadas para o e-mail [email protected]