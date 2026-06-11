Praticante de BTT fica inconsciente após acidente no Chão da Lagoa

Um praticante de BTT, de 30 anos e de nacionalidade estrangeira, ficou ferido na tarde de hoje na sequência de uma queda ocorrida entre o Portão Sul e o Portão Norte do Chão da Lagoa.

Segundo apurou o DIÁRIO, o alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, após a vítima ter alegadamente sofrido uma queda durante a prática da modalidade, ficando inconsciente até à chegada dos meios de socorro.

Os operacionais localizaram o homem a cerca de 300 metros da estrada, numa zona de difícil acesso, tendo sido prestados os primeiros cuidados no local. Após estabilização, a vítima deverá ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação e tratamento médico.