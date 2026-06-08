Vento forte continua a condicionar operações aeroportuárias

No decorrer desta segunda-feira, a infraestrutura aeroportuária de Santa Cruz regista condicionamentos significativos motivados pelo vento forte, como tem sido acompanhado e noticiado pelo DIÁRIO. A instabilidade do vento naquela zona, que registou uma rajada máxima de 77 km/h pelas 15:30, tem criado apenas pequenas 'abertas' de oportunidade para as aterragens, ditando o cancelamento e desvio de mais ligações.

Após a chegada bem-sucedida do voo da TAP Air Portugal proveniente do Porto às 14:53, a pista de Santa Cruz registou apenas mais uma aterragem conseguida. Tratou-se da ligação da Finnair, oriunda de Helsínquia, que conseguiu imobilizar-se em segurança às 16:12.

Dezenas de voos afectados pelo vento forte durante o dia de hoje José Correia Guedes, antigo comandante da TAP com larga experiência no Aeroporto da Madeira, garante "que não é fácil" e explica os limites meteorológicos da pista 05

Contudo, e segundo os dados da ANA Aeroportos, até foram cancelados os voos da Marabu vindo de Hamburgo (15:25), da EasyJet Europe com origem em Lisboa (15:50) e da EasyJet Airlines proveniente de Londres-Gatwick (18:00).

No capítulo dos desvios, as rajadas fora dos limites obrigaram à divergência das ligações da TUI Belgium proveniente de Bruxelas (16:30), da Wizz Air Hungary vinda de Budapeste (16:35) e da Condor oriunda de Frankfurt (16:50).

Neste momento, o espaço aéreo em redor da ilha mantém-se congestionado com várias aeronaves a efectuar órbitas de espera, na expectativa de que o vento permita aterrar. Estão nesta situação voos com proveniência de Londres, Leipzig e Praga.