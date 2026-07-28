Segundo meio aéreo e respectiva tripulação em fase final de preparação

O processo do segundo meio aéreo há muito prometido pelo Estado à Região ainda não está fechado. O presidente do Governo Regional deu conta, esta terça-feira, à margem da inauguração de um espaço de restauração, no Funchal, de que o protocolo entre os dois Executivos já foi assinado e que o financiamento da aeronave e da respectiva tripulação será integralmente assegurado pelo Estado, mas não se comprometeu com datas para a chegada da aeronave.

"O importante neste momento é que o Estado assumisse esse encargo, conforme foi compromisso deste Governo", afirmou, quando questionado pelos jornalistas sobre o andamento do processo.

Segundo explicou, a cedência encontra-se agora dependente da conclusão do concurso público conduzido pelo Ministério da Defesa, através da Força Aérea, razão pela qual recusou avançar uma data para a entrada em funcionamento do novo meio aéreo. "Logo que estiver adjudicado, vem para cá", garantiu.