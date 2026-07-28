Albuquerque acena com descida do IRC na Madeira após baixa prevista por Lisboa

O presidente do Governo Regional apontou, esta tarde, a descida do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) já no próximo ano, passando de 13,3% para 12,3%, acompanhando, assim, a anunciada redução desse imposto por parte do Governo da República, na medida de 1% ao ano. Manter-se-á, assim, o diferencial de 30% em relação a Lisboa.

"Se descer 1% a nível nacional, nós vamos descer aqui 1%", disse, acrescentando que a taxa regional poderá ficar "em 12 e qualquer coisa", aproximando-se da fiscalidade praticada na Irlanda, um dos países que apontou como referência em termos de competitividade.

Foi no âmbito da inauguração do renovado restaurante Chalet Vicente que Miguel Albuquerque deu conta, também, que a economia madeirense registou uma aceleração do crescimento no mês de Abril, antecipando a evolução que o Executivo esperava apenas para o final de Maio. Reforçava, assim, que a Madeira soma "quase 62 meses de crescimento" económico e sublinhou que os dados estatísticos mais recentes revelam um reforço dessa tendência.

O líder do Executivo regional considerou que estes indicadores confirmam que a estratégia seguida pelo Governo "é a linha de rumo" que deve ser mantida.