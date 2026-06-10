Mudança no Benfica e sonho mundialista dominam actualidade nacional

Público:

- "Empréstimos garantidos pelo Estado na covid quase todos pagos"

- "Estudo. Um em cada quatro europeus olha para os EUA como um 'rival'"

- "INEM. Socorro a casos mais críticos seis minutos para lá do proposto"

- "Açores. Sem falar das Lages, Seguro defende reforço de relações com norte-americanos"

- "Chazz Palminteri. 90 minutos com o fantasma da Bronx"

- "Mundial 2026. O calor joga no Mundial contra todas as equipas, Portugal será dos mais prejudicados"

- "Investigação Público. Parceira de Eurico Castro Alves em empresa de cannabis está detida"

Jornal de Notícias:

- "Há uma droga nova todas as semanas e são cada vez mais perigosas"

- "Mundial. Martinez assume ambição de 'ganhar oito jogos'"

- "Benfica. Marco Silva com contrato de dois anos e Mourinho no Real por 15 milhões"

- "Saúde. Milhares de técnicos superiores com carreiras congeladas há décadas"

- "Maia e Gondomar. Falta de sintonia deixa meia avenida por pavimentar"

- "Cinema. Steven Spielberg de regresso para uma aventura com extraterrestres"

- "Um pelotão de luxo de regresso à estrada. Grande prémio arranca em Viana do Castelo e promete 5 dias de emoções fortes"

Correio da Manhã:

- "Coragem da vítima e astúcia do operador. 112 salva criança de predador sexual. Menina faz chamada em código para não levantar suspeitas.

- "Portugal-Nigéria. 20:45. Último teste antes do sonho americano. Roberto Martinez: 'A ideia é ganhar tudo'"

- "Última hora. Benfica confirma saída de Mourinho e contratação de Marco Silva"

- "Mercado. Sporting apresenta gigante Andersen"

- "Algarve. Mata a tiro ex-colega após ser despedido"

- "Nova Iorque. Trump assobiado na final da NBA"

- "Vidas. 'Uber da droga'. As escutas que apanharam Marta Gil"

- "Travar preços. BCE prepara subida das taxas de juro"

- "Mistério. Cadáver encontrado em pinhal"

- "Relatório. Peritos apontam graves falhas no combate aos fogos"

O Jogo:

- "Benfica. Agora é real. Encarnados agradecem a José Mourinho após clube espanhol formalizar a intenção de contratar o treinador"

- "Marco Silva oficializado com contrato até 2028 e mais uma época de opção"

- "Portugal - Nigéria. Diogo Costa é incontestável"

- "Roberto Martinez. 'São dois Mundiais, haverá momentos difíceis'"

- "FC Porto. 'Disse-lhe que tinha no Dragão um monstro na baliza'. Guarda-redes Matheus esteve com Farioli no Ajax"

- "SAD admite transferir Moura e Coventry fez sondagem"

- "Sporting. 'É um passo fantástico'. Silas Andersen assina por 5 temporadas e fica com cláusula de 80 MEuro"

- "Equipa B: Tiago Fernandes está de regresso"

- "Ciclismo. Pelotão de luxo para suceder a Tivani. GP JL/Leilosoc arranca hoje em Viana do Castelo"

- "Andebol. 'Disseram à minha mãe para se despedir de mim'. A história de sobrevivência de Ruben Ribeiro após diagnóstico de cancro raro"

A Bola:

- "É oficial! Benfica comunica troca de treinador à CMVM. Marco Silva tem acordo para dois anos com possibilidade de um terceiro"

- "Schjelderup resiste à renovação pelas águias"

- "Real Madrid paga 15 milhões por José Mourinho"

- "Sporting. 'Vou dar tudo pelo Sporting'. Silas Andersen é leão até 2031"

- "O meu mundial. 'Somos favoritos e queremos ganhar'. Gonçalo Ramos"

- "Seleção. Último teste da seleção. Diogo Costa a tempo inteiro e primeiros minutos para os bicampeões europeus de clubes. Portugal - Nigéria 20H45"

- "FC Porto. Rodrigo Mora quer recuperar influência"

- "Sérgio Conceição afasta candidatura à presidência a curto/médio prazo"

- "Basquetebol. FC Porto vence na Luz e empata final"

Record:

- "Varandas quer resultados e muda a estrutura. Razia na Academia. 4 anos sem títulos motivam vassourada. Diretor Paulo Gomes deixa o cargo. Treinadores dos sub-23, dos juniores e um coordenador também de saída. Tomaz Morais continua à frente do projeto. Equipa médica pode ser alterada"

- "Silvas Andersen é leão até 2031. 'Vou dar tudo pelo Sporting'"

- "Sucessão é oficial. Marco entra, Mourinho sai. Águias anunciaram acordo com ambos. Novo técnico assina por duas épocas mais uma de opção"

- "Schjelderup mete gelo na renovação"

- "À caça de centrais. Jorge Cuenca é prioritário. Tiago Gabriel é caro. Olivier Boscagli referenciado"

- "Portugal - Nigéria. Martínez direto. 'A ideia é ganhar tudo'. Pedro Proença: 'Vai dar Portugal'"

- "FC Porto. SAD aberta a propostas. Moura à venda"

- "Sérgio Conceição e a presidência do FC Porto. 'Num futuro mais longínquo, não sei...'"

- "Basquetebol. Dragão empata final do playoff"

- "Liga das nações feminina. Navegadoras sobem à liga A. Finlândia 2, Portugal 1"