Mudança no Benfica e sonho mundialista dominam actualidade nacional
Público:
- "Empréstimos garantidos pelo Estado na covid quase todos pagos"
- "Estudo. Um em cada quatro europeus olha para os EUA como um 'rival'"
- "INEM. Socorro a casos mais críticos seis minutos para lá do proposto"
- "Açores. Sem falar das Lages, Seguro defende reforço de relações com norte-americanos"
- "Chazz Palminteri. 90 minutos com o fantasma da Bronx"
- "Mundial 2026. O calor joga no Mundial contra todas as equipas, Portugal será dos mais prejudicados"
- "Investigação Público. Parceira de Eurico Castro Alves em empresa de cannabis está detida"
Jornal de Notícias:
- "Há uma droga nova todas as semanas e são cada vez mais perigosas"
- "Mundial. Martinez assume ambição de 'ganhar oito jogos'"
- "Benfica. Marco Silva com contrato de dois anos e Mourinho no Real por 15 milhões"
- "Saúde. Milhares de técnicos superiores com carreiras congeladas há décadas"
- "Maia e Gondomar. Falta de sintonia deixa meia avenida por pavimentar"
- "Cinema. Steven Spielberg de regresso para uma aventura com extraterrestres"
- "Um pelotão de luxo de regresso à estrada. Grande prémio arranca em Viana do Castelo e promete 5 dias de emoções fortes"
Correio da Manhã:
- "Coragem da vítima e astúcia do operador. 112 salva criança de predador sexual. Menina faz chamada em código para não levantar suspeitas.
- "Portugal-Nigéria. 20:45. Último teste antes do sonho americano. Roberto Martinez: 'A ideia é ganhar tudo'"
- "Última hora. Benfica confirma saída de Mourinho e contratação de Marco Silva"
- "Mercado. Sporting apresenta gigante Andersen"
- "Algarve. Mata a tiro ex-colega após ser despedido"
- "Nova Iorque. Trump assobiado na final da NBA"
- "Vidas. 'Uber da droga'. As escutas que apanharam Marta Gil"
- "Travar preços. BCE prepara subida das taxas de juro"
- "Mistério. Cadáver encontrado em pinhal"
- "Relatório. Peritos apontam graves falhas no combate aos fogos"
O Jogo:
- "Benfica. Agora é real. Encarnados agradecem a José Mourinho após clube espanhol formalizar a intenção de contratar o treinador"
- "Marco Silva oficializado com contrato até 2028 e mais uma época de opção"
- "Portugal - Nigéria. Diogo Costa é incontestável"
- "Roberto Martinez. 'São dois Mundiais, haverá momentos difíceis'"
- "FC Porto. 'Disse-lhe que tinha no Dragão um monstro na baliza'. Guarda-redes Matheus esteve com Farioli no Ajax"
- "SAD admite transferir Moura e Coventry fez sondagem"
- "Sporting. 'É um passo fantástico'. Silas Andersen assina por 5 temporadas e fica com cláusula de 80 MEuro"
- "Equipa B: Tiago Fernandes está de regresso"
- "Ciclismo. Pelotão de luxo para suceder a Tivani. GP JL/Leilosoc arranca hoje em Viana do Castelo"
- "Andebol. 'Disseram à minha mãe para se despedir de mim'. A história de sobrevivência de Ruben Ribeiro após diagnóstico de cancro raro"
A Bola:
- "É oficial! Benfica comunica troca de treinador à CMVM. Marco Silva tem acordo para dois anos com possibilidade de um terceiro"
- "Schjelderup resiste à renovação pelas águias"
- "Real Madrid paga 15 milhões por José Mourinho"
- "Sporting. 'Vou dar tudo pelo Sporting'. Silas Andersen é leão até 2031"
- "O meu mundial. 'Somos favoritos e queremos ganhar'. Gonçalo Ramos"
- "Seleção. Último teste da seleção. Diogo Costa a tempo inteiro e primeiros minutos para os bicampeões europeus de clubes. Portugal - Nigéria 20H45"
- "FC Porto. Rodrigo Mora quer recuperar influência"
- "Sérgio Conceição afasta candidatura à presidência a curto/médio prazo"
- "Basquetebol. FC Porto vence na Luz e empata final"
Record:
- "Varandas quer resultados e muda a estrutura. Razia na Academia. 4 anos sem títulos motivam vassourada. Diretor Paulo Gomes deixa o cargo. Treinadores dos sub-23, dos juniores e um coordenador também de saída. Tomaz Morais continua à frente do projeto. Equipa médica pode ser alterada"
- "Silvas Andersen é leão até 2031. 'Vou dar tudo pelo Sporting'"
- "Sucessão é oficial. Marco entra, Mourinho sai. Águias anunciaram acordo com ambos. Novo técnico assina por duas épocas mais uma de opção"
- "Schjelderup mete gelo na renovação"
- "À caça de centrais. Jorge Cuenca é prioritário. Tiago Gabriel é caro. Olivier Boscagli referenciado"
- "Portugal - Nigéria. Martínez direto. 'A ideia é ganhar tudo'. Pedro Proença: 'Vai dar Portugal'"
- "FC Porto. SAD aberta a propostas. Moura à venda"
- "Sérgio Conceição e a presidência do FC Porto. 'Num futuro mais longínquo, não sei...'"
- "Basquetebol. Dragão empata final do playoff"
- "Liga das nações feminina. Navegadoras sobem à liga A. Finlândia 2, Portugal 1"