Summer Nights com Música ao Vivo no Ondamar

No dia 4 de Junho, entre as 20h30 e as 21h30, as noites de Verão ganham uma nova energia no terraço do Restaurante Ondamar com o arranque das Summer Nights, uma experiência criada para unir boa música, um ambiente único e o melhor cenário junto ao mar.

A primeira noite ganha vida com a presença da lendária banda Buena Vista, num concerto-tributo repleto de ritmos intemporais que promete encantar o público e dar o tom para um Verão memorável. Ao som de ritmos intemporais, esta será a oportunidade perfeita para celebrar a chegada da estação num ambiente descontraído e memorável.

A entrada é gratuita.

Restaurante Ondamar

Sentido Galosol, Rua Dom Francisco Santana , Caniço de Baixo, piso -1.

Informações:

+351 291 930 930