Funchal leva causa animal ao Fórum Madeira

O encerramento da Semana do Ambiente 2026, no sábado, 6 de Junho, foi dedicado ao bem-estar animal com um talk-show interactivo e uma campanha de adopção focada nos cães acolhidos pela autarquia, evento que contou com a presença da vereadora Paula Jardim Duarte.

"A Câmara Municipal do Funchal dedicou, pois, o fecho do programa oficial da Semana do Ambiente à sensibilização para a protecção e o bem-estar numa iniciativa desenhada para combater o abandono e sensibilizar a comunidade para a importância fulcral da adopção consciente e responsável", indica nota à imprensa.

O evento de sábado arrancou de forma enérgica, às 15 horas, com a actuação do grupo de hip hop STG Crew, que preparou uma performance especial para atrair o público e abrir o palco para o momento alto da tarde: um Talk Show sobre Adopção Responsável.

Este debate contou com a participação directa da vereadora com o pelouro da Causa Animal, Paula Jardim Duarte e da veterinária municipal, Rubina Abreu, que partilharam, in loco, a realidade e os desafios do concelho nesta matéria.

Durante o talk show, foram abordadas temáticas fundamentais ligadas aos direitos dos animais, como os cuidados essenciais de saúde e segurança a ter antes e após a adopção, a responsabilidade cívica e legal dos tutores e o papel activo da comunidade na promoção de uma convivência saudável e harmoniosa no espaço urbano. O debate enriqueceu ainda o público com a partilha de testemunhos reais de famílias que adoptaram e mudaram a vida de animais do Canil Municipal.

Paralelamente, a Praça Central do Fórum Madeira acolheu, como actividade permanente ao longo do dia, uma Campanha de Adopção de Animais. Através de uma mostra fotográfica cuidada, os visitantes poderam conhecer as histórias e as imagens dos cães que se encontram actualmente no Centro de Recolha Oficial (CRO) do Funchal, e que aguardam por uma oportunidade de encontrar um lar definitivo, carinho e qualidade de vida.

Esta acção reflecte a visão estratégica implementada pela autarquia, que procura abordar as metas ambientais e sociais de forma inovadora e integrada. Longe das campanhas institucionais tradicionais, o município aposta num trabalho cuidado e multidisciplinar, unindo a arte urbana, a cooperação com parceiros privados (como o Fórum Madeira) e a proximidade com os cidadãos. "É um formato harmonioso desenhado para tocar o coração tanto dos funchalenses como daqueles que nos visitam, incentivando a criação de laços duradouros entre as famílias e os animais de companhia", concluiu a mesma nota.