'Drones' ucranianos atacam São Petersburgo no início do fórum económico

A cidade russa de São Petersburgo sofreu hoje ataques de 'drones' ucranianos, que visaram instalações energéticas e militares, no dia da abertura do fórum económico local, com inúmeros representantes russos e estrangeiros.

O ataque ucraniano danificou "várias" infraestruturas na segunda maior cidade da Rússia, mas não fez vítimas, afirmou o governador local, Alexander Beglov.

O terminal petrolífero de São Petersburgo e a base militar de Kronstadt, nas proximidades, foram alvos dos 'drones' ucranianos, segundo o Presidente Volodymyr Zelensky, que descreveu os ataques como "justificados".

Os russos "devem saber que, se usarem 'drones' e mísseis contra nós, faremos o mesmo", declarou o Presidente ucraniano, que hoje recebeu em Kiev o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

Os ataques interromperam as operações no principal aeroporto da antiga capital imperial russa.

O Kremlin prometeu "respostas sistemáticas" a estes ataques de Kiev, que ocorreram um dia depois de 23 pessoas terem sido mortas na Ucrânia num ataque russo em grande escala com mísseis e 'drones'.

Os primeiros participantes do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo (SPIEF) chegaram hoje no meio de um denso fumo ao fundo do centro de conferências, observou um jornalista da AFP presente no local.

O SPIEF, conhecido como o "Davos russo" e o principal evento da Rússia para atrair investidores e empresas estrangeiras, tem como ponto alto o discurso do Presidente russo, Vladimir Putin, agendado para sexta-feira.

Este ano, a lista de participantes inclui nomes de aliados da Rússia, entre os quais os presidentes do Uzbequistão e da Tanzânia, e ministros de Cuba, Bielorrússia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, que na terça-feira condenou a onda de ataques russos contra a Ucrânia, é esperado em São Petersburgo e tem participação agendada num painel sobre o ambiente, na sexta-feira.

Outros participantes incluem e o presidente da Comissão Nacional de Arte norte-americana, responsável pelo polémico novo salão de baile da Casa Branca, a teórica da conspiração Candace Owens, membros do partido alemão de extrema-direita AfD e o influenciador Andrew Tate e o seu irmão, que estão a ser processados ??na Roménia por acusações de tráfico humano e violação.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.