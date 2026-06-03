Marítimo celebra este sábado os 100 anos da conquista do Campeonato de Portugal

Faz no próximo sábado 100 anos que o Marítimo conquistou o Campeonato de Portugal. Foi a 6 de Junho de 1926.

Neste contexto, o Marítimo celebra, neste sábado, o centenário da histórica conquista do Campeonato de Portugal de 1925/26, o maior feito desportivo da história verde-rubra e um marco incontornável no percurso do Clube.

Cem anos depois de ter levado o nome da Madeira ao mais alto patamar do futebol nacional, o Marítimo presta homenagem aos protagonistas de uma conquista que permanece gravada na memória de gerações de maritimistas.

As comemorações terão início com uma eucaristia de ação de graças, pelas 11h00, na Paróquia de Santa Maria Maior, na Igreja do Socorro, presidida pelo Padre Héctor Figueira, evocando todos aqueles que contribuíram para este momento ímpar da história do Clube.

Um dos momentos mais simbólicos da celebração será a inauguração, pelas 12h30, da 'Praça dos Campeões', designação que passará a identificar o espaço situado entre a Loja do Estádio e o Coreto. Este novo marco no universo verde-rubro pretende perpetuar, junto das futuras gerações, a memória dos heróis de 1925/26 e eternizar uma conquista que continua a encher de orgulho todos os maritimistas.

O centenário do Campeonato de Portugal constitui, assim, uma oportunidade única para recordar e celebrar um dos capítulos mais gloriosos da história do Club Sport Marítimo, honrando um legado que permanece vivo um século depois.