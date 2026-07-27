Iluminações de Natal, Fim de Ano e Carnaval com 2,7 milhões de euros

Foi publicada no Jornal Oficial (JORAM) a portaria conjunta da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura e da Secretaria Regional de Finanças que autoriza as despesas com iluminações de Natal, Fim de Ano e Carnaval. A despesa total, que cobre dois anos, é de 2 697 947,29 €.

A portaria autoriza a distribuição dos “encargos orçamentais, ligações e instalações eléctricas, manutenção, montagem e desmontagem de iluminações decorativas nas Festas de Natal e de Fim de Ano 2026/2027 e 2027/2028, na iniciativa de Natal do Trade Regional 2026 e 2027, e nas Festas de Carnaval 2027 e 2028, na Região Autónoma da Madeira”.