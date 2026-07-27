Detenção nos EUA de influenciadores Andrew e Tristan Tate prolongada 2 semanas

Os influenciadores Andrew e Tristan Tate, cuja extradição foi pedida pelo Reino Unido sob acusação de violação e tráfico sexual, vão permanecer presos durante pelo menos mais duas semanas, até à próxima audiência, decidiu hoje uma juíza norte-americana.

A magistrada federal Lauren Louis marcou uma audiência de custódia para 13 de agosto, a fim de determinar se os irmãos Tate devem permanecer detidos ou ser libertados durante o processo de extradição, que pode durar meses.

Andrew e Tristan Tate não compareceram hoje em tribunal e permanecem detidos desde uma breve audiência judicial dois dias após a sua detenção, a 18 de julho.

Os ex-kickboxers profissionais, que têm dupla nacionalidade norte-americana e britânica, têm milhões de seguidores nas redes sociais e são apoiantes declarados do Presidente Donald Trump.

Questionada na quinta-feira sobre se a Casa Branca interviria no processo de extradição, a secretária de imprensa Karoline Leavitt rejeitou categoricamente a ideia.

O advogado de Andrew e Tristan Tate, Joseph McBride, afirmou após a audiência da semana passada que estes deveriam permanecer nos Estados Unidos, alegando que a extradição tem motivações políticas e sugerindo que o caso envolve a decisão do ex-primeiro-ministro britânico Keir Starmer de renunciar ao cargo.

"É claro que nos opomos à extradição porque o Andrew e o Tristan são inocentes", disse McBride. "Nunca fizeram nada de errado. Não devem ser extraditados por crimes que não cometeram."

Os irmãos Tate tornaram-se figuras controversas por promoverem a riqueza, o domínio masculino e a misoginia através de um império nas redes sociais.

Os procuradores no Reino Unido disseram que as novas acusações foram apresentadas após as autoridades terem recebido provas da polícia de Bedfordshire, no sudeste de Inglaterra. As alegações, que abrangem o período de 2010 a 2017, incluem violação, agressão, tráfico humano e crimes relacionados com "imagens indecentes de crianças e pornografia extrema".

McBride afirmou que nenhuma das novas acusadoras foi identificada.

Os irmãos Tate já respondem por acusações de violação, ofensas corporais, tráfico de pessoas e exploração da prostituição com fins lucrativos, relacionadas com outras três acusadoras no Reino Unido, entre 2012 e 2015.

As novas alegações são as mais recentes de uma longa saga jurídica internacional, que se estende pelos Estados Unidos, Reino Unido e Roménia. Os irmãos negaram repetidamente qualquer irregularidade.

Andrew e Tristan Tate mudaram-se para a Roménia em 2016 e foram aí detidos em 2022, acusados de participar em esquemas para aliciar mulheres para exploração sexual. Negaram as acusações, e o caso romeno não prosseguiu devido a problemas legais e processuais.

As restrições de viagem foram levantadas no ano passado e ambos partiram então para o estado norte-americano da Florida.

Andrew Tate, de 39 anos, tornou-se conhecido há uma década, quando participou no 'reality show' britânico "Big Brother". Foi expulso do programa quando veio a público um vídeo que o mostrava a agredir uma mulher.

Acumulou mais de 10 milhões de seguidores no X, mas foi banido de outras plataformas, incluindo o YouTube, TikTok e Instagram, por violar as diretrizes contra o discurso de ódio.

Fez comentários amplamente condenados, como dizer que as mulheres que sofrem agressões sexuais devem assumir alguma responsabilidade pelos ataques e partilhar descrições gráficas de como atacar mulheres.