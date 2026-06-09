Protecção Civil testa resposta a acidente industrial na Zona Franca a 11 de Junho

O Serviço Regional de Protecção Civil vai promover um simulacro de um acidente grave na Zona Franca Industrial, envolvendo substâncias perigosas, no próximo dia 11 de Junho, quinta-feira. Esta iniciativa insere-se no Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira.

Segundo explica nota à imprensa, este exercício, denominado 'PROCIVRAM_26.4' pretende testar a componente da resposta das estruturas e Agentes de Proteção Civil da Região no âmbito da Área de Intervenção de Evacuação e/ou Confinamento, do PREPC RAM, a par do simulacro, organizado pela Companhia Logística de Combustíveis da Madeira (CLCM) e pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), que visa testar as Medidas de Autoproteção da Zona Franca Industrial e o Plano de Emergência Externo do Parque de Armazenagem de Combustíveis do Caniçal.

No total, deverão participar 100 pessoas, com diversos meios de Protecção Civil, estruturas municipais de proteção civil, corpos de bombeiros e cruz vermelha, forças e serviços de segurança, serviços de saúde e de emergência médica, autoridades marítima, portuária e do ambiente, segurança social, institutos públicos e direções regionais, bem como empresas públicas e privadas.

No fundo, o que se pretende é simular a intervenção aquando da libertação de líquido combustível, seguido de explosão, com evolução para as áreas expostas, exigindo a articulação com os meios de reforço externos das forças do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro.

Além disso, será realizado um exercício de coordenação/posto de comando, na modalidade de Command Post Exercise - CPX, focado na evacuação e/ou confinamento da população.