GNR apela à prevenção e denúncia de práticas lesivas para o ambiente

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apelou hoje, Dia Mundial do Ambiente, à prevenção de situações de risco, da correta gestão de resíduos, respeito pelos ecossistemas e à denúncia de práticas lesivas para o ambiente.

Em comunicado para assinalar o Dia Mundial do Ambiente, que hoje se celebra, a GNR lembra que no ano passado foram elaborados 6.798 processos-crime e levantados 20.535 autos de contraordenação em matéria ambiental.

Neste âmbito, a Linha SOS Ambiente e Território recebeu, durante o ano de 2025, um total de 15.546 denúncias.

Criada em 2002, a Linha SOS Ambiente e Território é um canal oficial para denúncias ambientais em Portugal e funciona 24 horas por dia, podendo ser contactada através do número de telefone 808 200 520, do endereço de correio eletrónico [email protected] ou do endereço eletrónico https://www.gnr.pt/ambiente.aspx.

Paralelamente, a GNR desenvolveu 6.196 ações de sensibilização e informação ambiental, que contaram com a participação de 112.974 pessoas.

"Estes resultados evidenciam a persistência de comportamentos que comprometem a conservação da natureza e a utilização sustentável dos recursos naturais, bem como a relevância do trabalho desenvolvido pela Guarda na defesa do ambiente", é referido na nota.

No âmbito do Dia Mundial do Ambiente, a GNR relembra que "a proteção ambiental é uma responsabilidade partilhada e apela à adoção de comportamentos que contribuam para a preservação da natureza".

De acordo com a GNR, continuam a verificar-se muitas "ameaças ao ambiente, nomeadamente a degradação dos habitats naturais, a poluição, os incêndios rurais, o abandono indevido de resíduos e outras práticas lesivas para os recursos naturais e para a vida selvagem".