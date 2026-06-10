Condecorações: o reconhecimento oficial do mérito em Portugal

As condecorações atribuídas no âmbito do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas são distinções oficiais do Estado português que visam reconhecer o mérito de cidadãos e instituições pelo contributo prestado ao país.

Segundo a própria Presidência da República, estas distinções integram o programa oficial das comemorações da data e representam uma forma de reconhecimento público do Estado a percursos considerados relevantes para a sociedade portuguesa.

Quem atribui e em que contexto?

As condecorações são atribuídas pelo Presidente da República e fazem parte das cerimónias oficiais do 10 de Junho, que celebram a identidade nacional, a história de Portugal e o papel das comunidades portuguesas no mundo.

No caso das distinções anunciadas para a Madeira, a cerimónia está integrada na visita oficial do Chefe de Estado à Região, reforçando o carácter institucional do programa.

Seguro visita a Madeira para assinalar 50 anos da Autonomia e 40 anos da adesão de Portugal à UE O Presidente da República, António José Seguro, desloca-se à Região Autónoma da Madeira, nos dias 11 e 12 de Junho, no âmbito das comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia.

O que está a ser reconhecido?

Mais do que prémios individuais, estas distinções representam um reconhecimento simbólico e institucional do Estado a percursos prolongados de serviço público, intervenção cultural ou ação social.

A lógica não é competitiva, mas de valorização de contributos considerados relevantes para o desenvolvimento das comunidades e do país.

Podem ser distinguidas personalidades individuais ou entidades colectivas, como associações, bandas filarmónicas ou instituições de solidariedade social.

As três distinções na Madeira este ano

Na Região Autónoma da Madeira, serão atribuídas três condecorações este ano:

- Eduardo Luiz Mendes Rodrigues, encenador e presidente da ATEF – Teatro Experimental do Funchal, distinguido pelo percurso ligado ao teatro e à criação artística na Região;

"O reconhecimento é fundamental para todos os artistas" Histórico encenador e dirigente da ATEF considera que a distinção reconhece também o trabalho de todos aqueles com quem colaborou ao longo de 50 anos

- Banda Municipal de Santana, que celebra 100 anos de actividade ao serviço da formação musical e da vida comunitária;

“É uma vida inteira ligada a esta instituição” Presidente da Banda Municipal de Santana recebe condecoração presidencial no ano do centenário da instituição

- Centro da Mãe – Associação de Solidariedade Social, instituição dedicada ao apoio a mães, crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

“Somos as avós” Centro da Mãe distinguido pelo Presidente da República quer maior reconhecimento da sociedade

Estas distinções destacam diferentes dimensões da intervenção social e cultural na Madeira, desde as artes cénicas à formação musical e ao apoio social.

Cerimónia no Palácio de São Lourenço

As condecorações serão entregues numa cerimónia marcada para o Palácio de São Lourenço, no Funchal, às 16h30.

A sessão integra o programa oficial do Presidente da República na Madeira, numa deslocação que inclui ainda iniciativas ligadas aos 40 anos da autonomia regional e aos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia.