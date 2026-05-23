Pedro Silva e Vânia Neves festejam título nacional de Masters no Porto Santo

Foi já com o sol a brilhar que o Madeira Island Ultra Swim (MIUS) e Campeonato Nacional de Águas Abertas - Open de Portugal teve na tarde de hoje a sua terceira prova da edição de 2026.

Mais de 200 nadadores apresentaram-se na linha de partida para a prova de 3 km, onde cerca de 170 lutaram pelo vários títulos nacionais de Masters.

Pedro Silva da ADR Colégio I. Monte Maior recebeu os justos aplausos pelo título absoluto de masters, mas a conquista da medalha de bronze teve direito também a festa, muito devido ao facto de ter sido conquistada pelo madeirense do ClubeNaval do Funchal.

Já no sector feminino a vitória sorriu a Vânia Neves, do Viana Natação Clube, que dominou por completo a distância. Já no segundo lugar do pódio a Madeira voltou a festejar e uma vez mais por um atleta do CNF, desta feita Pauline Ringue.