Albuquerque desvaloriza concentração na venda de lapas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reagiu esta tarde à polémica sobre a retoma da apanha da lapa, que apontou alegada concentração da venda num único comprador.

O governante rejeitou qualquer intervenção do Executivo na escolha de compradores, sublinhando que o papel do Governo é regular a actividade e assegurar a preservação do recurso.

Referiu que existem regras e quotas definidas com base em critérios científicos, distinguindo entre profissionais, com quotas mais elevadas, e apanhadores ocasionais, com limites mais reduzidos. As áreas e períodos de apanha também são definidos de forma a proteger a espécie.

Albuquerque defendeu que o modelo em vigor assegura equilíbrio entre actividade económica e sustentabilidade, rejeitando alterações ao funcionamento do mercado.