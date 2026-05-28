Procura por licenças da lapa dispara
Bom dia. Fique a conhecer os principais temas do seu DIÁRIO de hoje, 29 de Maio de 2026
Procura por licenças da lapa dispara
Número de candidatos à apanha sem embarcação superou o dobro das vagas em algumas zonas da Madeira, após 21 meses de defeso.
Este o assunto que faz a manchete do seu DIÁRIO de hoje.
Mas há mais para ler na edição desta sexta-feira.
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PSP desmonta laboratório de ‘bloom’ na Camacha
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