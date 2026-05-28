Bom dia. Fique a conhecer os principais temas do seu DIÁRIO de hoje, 29 de Maio de 2026

Procura por licenças da lapa dispara

Número de candidatos à apanha sem embarcação superou o dobro das vagas em algumas zonas da Madeira, após 21 meses de defeso.

Este o assunto que faz a manchete do seu DIÁRIO de hoje.

Mas há mais para ler na edição desta sexta-feira.

Dos turnos aos bolos de sucesso

Aos 45 anos, Sofia Brito trocou empregos estáveis pela pastelaria artesanal e transformou a ‘3 Mãos de Fada’ numa referência.

Machico aposta no Panda para unir famílias

Câmara destaca parceria com o DIÁRIO e espera forte adesão ao espectáculo gratuito da Banda, em Água de Pena.

PSP desmonta laboratório de ‘bloom’ na Camacha

Polícia apreendeu mais de três quilos de drogas sintéticas, ecstasy, marijuana e uma arma.

Mar coloca Madeira em foco

Políticos, empresários e especialistas discutem estratégia atlântica e economia azul na Região.

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