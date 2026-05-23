PCP denuncia falta de resposta às acessibilidades nas zonas altas do Funchal

A Direcção Concelhia do Funchal do PCP reuniu-se, este sábado, para analisar a situação política no concelho, com especial atenção às dificuldades sentidas pelas populações das zonas altas, em particular no que diz respeito às acessibilidades.

Em comunicado, o partido destaca e valoriza a mobilização de moradores em várias zonas, considerando que têm sido determinantes na resolução de alguns problemas. O PCP aponta como exemplos a Ladeira da Tabaiba e a Travessa do Pico da Igreja, afirmando tratar-se de “uma clara vitória das populações”.

O partido refere ainda que várias intervenções necessárias em acessibilidades permanecem por concretizar há vários anos, apesar de algumas terem sido promessas eleitorais sucessivamente adiadas. Entre os locais identificados estão a estrada no Ribeiro Lavadouro, o Pomar do Miradouro até à Fonte do Corgo, o Caminho do Moinho, a parte norte do Caminho do Laranjal, o Castanheiro e o Relojoeiro, o Papagaio Verde, a Vereda do Miranda até ao Caminho do Terço e as Ladeiras e Portadas.

Perante o que considera ser falta de resposta por parte dos executivos camarários, o PCP afirma que vai intensificar o acompanhamento directo destas situações e reforçar a intervenção junto das populações afectadas.