PSP controlou 51.980 passageiros nos aeroportos e decidiu 16 medidas cautelares até às 15 horas

A PSP fez o controlo fronteiriço de cerca de 52 mil passageiros nos aeroportos nacionais até às 15:00, decidindo aplicar 16 medidas cautelares para cumprir as regras do espaço Schengen, segundo informação oficial divulgada hoje.

Para diminuir as filas de espera dos passageiros de fora do espaço Schengen, foi decidido um reforço de meios humanos e técnicos no controlo das fronteiras no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que entrou em funcionamento na última sexta-feira, 29 de maio.

Num comunicado divulgado hoje para fazer um ponto de situação sobre os controlos nos aeroportos nacionais, o gabinete de imprensa da Polícia de Segurança Pública (PSP) refere que, hoje, a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) registou 51.980 passageiros nas ações realizadas até início da tarde.

Segundo os dados da PSP, que apenas contabilizam as ações realizadas até às 15:00, foram realizadas 56 interceções, que ocorrem quando os agentes abordam um passageiro para verificar documentos ou apurar a legalidade da estadia no país.

A PSP decidiu ainda aplicar 16 medidas cautelares, "em cumprimento do Código das Fronteiras Schengen e demais legislação aplicável", explica o gabinete de imprensa e relações públicas da Polícia de Segurança Pública.

Não houve recusas de entrada até àquela hora.

No Aeroporto Humberto Delgado, o principal do país, o tempo máximo de espera dos passageiros, até às 15:00, foi de 32 minutos nas chegadas e de 14 minutos nas partidas, refere ainda a PSP.

No Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, o tempo máximo nas chegadas aproximou-se a uma hora (55 minutos), enquanto nas partidas foi de 35 minutos.

No Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, o tempo máximo que os passageiros tiveram de aguardar foi de 30 minutos nas chegadas e de 35 nas partidas.

Os dados da PSP apenas especificam os tempos de espera nestas três infraestruturas aeroportuárias.

O novo sistema europeu de controlo de fronteiras, chamado Sistema de Entradas/Saídas (EES, sigla em inglês), entrou em funcionamento em outubro de 2025 de forma faseada em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen e, desde então, os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.

O EES está a funcionar a 100% desde o passado dia 10 de abril e, desde então, a PSP tem recorrido à suspensão parcial da recolha dos dados biométricos em "circunstâncias excecionais", nomeadamente quando "o tempo de espera num posto de fronteira aérea se torne excessivo", segundo disse à Lusa o porta-voz da PSP, Sérgio Soares.