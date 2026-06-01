Veterano Ochoa nos convocados do México pela sexta vez

O veterano guarda-redes Guillermo Ochoa integra pela sexta vez os convocados do México para o Campeonato do Mundo de futebol, ao lado dos 'ex-portugueses' Jorge Sánchez e Raúl Jiménez, que também foram escolhidos pelo país coorganizador do Mundial2026.

O selecionador mexicano, Javier Aguirre, convocou algumas jovens promessas, mas não abdicou de Ochoa, de 40 anos, que se prepara para estabelecer um recorde de seis participações na fase final do torneio, tal como o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi, uma vez que todos estiveram presentes nas edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Apesar de o guarda-redes -- que alinhou no AVS na época passada - ter integrado os eleitos do México por seis vezes, apenas jogou três Mundiais (2014, 2018 e 2022) e deverá voltar a ser suplente em 2026, ao contrário de Cristiano Ronaldo e Messi, que continuam a ser elementos importantes nas respetivas seleções.

Entre os 26 jogadores convocados por Aguirre estão outros dois jogadores que passaram pelo futebol português: o defesa Jorge Sánchez, que jogou no FC Porto em 2023/24, por empréstimo dos neerlandeses do Ajax, e o avançado Raúl Jiménez, que representou o Benfica durante três temporadas, entre 2015 e 2018.

O México, coorganizador do Mundial2026, a par de Canadá e Estados Unidos, integra o Grupo A do torneio, em conjunto com África do Sul, Coreia do Sul e República Checa. A fase final realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho e conta com a participação de Portugal, que vai disputar o Grupo K, composto também por Colômbia, Uzbequistão e República Democrática do Congo.