Dia da Criança com cada vez menos crianças
Bom dia. Esta é uma das principais notícias do dia, embora quase nenhum dos jornais recorde a efeméride. Um deles aponta a que há meio século que a população infantil em Portugal está a encolher. "Crianças até aos 12 anos já só representam 9,8% da população", frisa o Público. Estas são as principais notícias deste 1 de Junho, Dia da Criança.
No Correio da Manhã:
- "Acusação do Ministério Público. Burla idosos em encontros amorosos. Falsa arquiteta dá golpe de 200 mil euros"
- "Governo lança concurso para apoiar distribuição de jornais"
- "Crianças portuguesas são das que mais tempo passam na escola"
- "Varandas compra casa de 900 mil euros"
- "Aposentação. Pensão média de velhice sobe para 1760 Euro"
- "Quer rutura com Mourinho. Marco Silva faz ultimato a Rui Costa"
- "Regresso a Alvalade. Palhinha capitão e salário máximo"
- "FC Porto não facilita. Bicampeão europeu luta por Diogo Costa"
- "37,4 horas. Semana de trabalho acima da média da UE"
- "Azambuja. Touro à solta causa três feridos"
- "Violência doméstica. Vai de pistola e canivetes visitar a mulher internada"
- "Invasão do Líbano. Israel conquista fortaleza"
No Público:
- "Imposto que rendeu 500 milhões ao SNS deixa de estar consignado à saúde"
- "Meio século a encolher. Crianças até aos 12 anos já só representam 9,8% da população"
- "Médio Oriente. Israel conquista posição-chave e alarga ofensiva no sul do Líbano"
- "Polícia. Violência na esquadra do Rato soma mais duas vítimas"
- "Justiça. Caixa e Banco de Portugal em tribunal por 10 euros"
- "Feira do Livro. Há quem se case numa fila de autógrafos e quem tatue um livro na pele"
- "Ambiente. Análise mostra poluição do ar 'preocupante' à entrada de escolas em Lisboa"
- "Partidos. Há espaço para novos partidos, mas não será por aí que se trava o populismo"
No Jornal de Notícias:
- "Época balnear arranca com menos 265 vigilantes certificados nas praias"
- "Jornalismo ao vivo em Lamego nos 138 anos do 'Jornal de Notícias'"
- "Mundial. Portugal entre os campeões nas casas de apostas"
- "Bombeiros. Liga celebrou os heróis que arriscaram a vida para salvar outros"
- "Sentença. Seis anos de cadeia para traficante que promovia 'caças ao tesouro'"
- "Economia. Quebra nos preços afasta produtores de cortiça"
- "Valongo. Fim do PRR ameaça apoios à deficiência"
- "Porto. Estaleiros da Linha Rosa desaparecem até ao S. João"
- "Budapeste. Madalena de 'coração quentinho' por João Neves"
No Diário de Notícias:
- "Há três anos que as entradas na PSP não compensam as saídas"
- "Marilyn Monroe. 100 anos de solidão"
- "PSD. Montenegro reeleito enfrenta desafio da governação e sombra de Passos"
- "Combustíveis. Atestar o depósito fica cinco euros mais barato a partir de hoje"
- "Conflito. Beaufort, o castelo dos Cruzados que Israel ocupou para ter controlo sobre o sul do Líbano"
- "Luís Felipe Salomão. 'A democracia precisa se defender da própria democracia'"
- "Filósofo. Edgar Morin e o esplendor da amizade a Portugal"
- "Rodrigo Guedes de Carvalho. 'Nada me daria mais prazer que juntarmos 500 jornalistas numa sala e falarmos sobre o que andamos a fazer'"
- "Ciclismo. O 'Giro' que deixou marca com a consagração de Eulálio"
No Negócios:
- "Conversa Capital. Álvaro Santos Pereira. Há a 'tentação de facilitar demasiado no crédito'"
- "Lei laboral. Banco de horas individual abrangeu 93 mil pessoas"
- "Avaliação em bolsa da Spacex iguala toda a economia da Coreia do Sul"
- "Seguradora Gamalife prestes a regressar ao Novo Banco"
- "Investidor privado. Porquinho mealheiro faz crescer pouco as poupanças"
- "Aviação. Espanhóis fazem pressão para ficar com o 'handling'"
- "Verão. Galp já garantiu jet fuel para abastecer aeroportos"
No O Jornal Económico:
- "Regularização de dívidas do SNS fazem regressar défice"
- "Donos do Novobanco reforçam com centro de competência no Natixis"
- "Farmácias valem 1,12% do PIB e sustentam 53 mil empregos"
- "'O futebol está em ponto de rebuçado para inovação e tecnologia'. Afonso Taira"
- "Miguel Almeida quer transformar 'completamente' a NOS com IA"
- "McKinsey prevê duplicação da indústria de semicondutores"
- "BPF ultrapassa 3,5 mil milhões e antecipa recorde"
- "Angola reduziu em mais de um terço a dívida à China"
- "Portugal é o segundo em que o peso das crianças mais caiu"
- "Sotheby's prepara maior venda de uma coleção privada"
- "Líbano. Conselho de Segurança da ONU convocado de emergência"
No Record:
- "Benfica. Marco depois das tormentas. Negociações estiveram por um fio"
- "Em dia de mais elogios de Florentino. Special One voltou ao Seixal"
- "Andersen marcou na despedida e já só pensa nos leões. 'Sporting é passo em frente'"
- "Sporting. Doumbia apresentado hoje"
- "Record na Corunha. Saiba as razões de Yeremay para querer fica no Depor"
- "FC Porto. Diogo Costa interessa ao PSG. Bicampeão europeu procura guarda-redes"
- "Basquetebol. FC Porto 94-86 Sporting. Dragões vão à final. Discutem título com o Benfica"
- "Ciclismo. Eulálio brilhante. Melhor jovem da Volta a Itália. Português ficou em 6.º na geral"
No O Jogo:
- "FC Porto. Todas as fichas em Diogo Costa. Um dos nomes mais apetecíveis para os 'tubarões' é considerado fundamental no projeto portista para 2027/27"
- "Lubansk, segundo melhor marcador da história da Polónia, impressionado: 'Pietuszewski tem as qualidades de jogadores excecionais'"
- "Benfica. Rui Costa insiste em Marco Silva. Novas exigências do treinador do Fulham não fazem SAD desistir"
- "Sidny Cabral vai mesmo para o Trabzonspor"
- "'Sérgio Conceição encaixa no perfil'. Ex-candidato a vice, Bruno Batista lança sucessores ao lugar de José Mourinho"
- "Sporting. 'Sporting é tentador'. Silas Andersen vê em Alvalade um passo em frente na carreira"
- "Palhinha é prioridade e Ioannidis aponta a 2026/27"
- "Seleção. Arranca hoje 'Operação Mundial'. Concentração na Cidade do Futebol"
- "Basquetebol. Benfica-FC Porto disputam título"
E no A Bola:
- "Último esforço por Marco Silva. Negociações entre Benfica e treinador do Fulham foram retomadas"
- "Poucos minutos para muitos miúdos. Taxa de utilização na equipa de jogadores 'made in' Seixal foi de 13,4%"
- "'Vou ficar no Benfica'. Garante Sydny Lopes Cabral"
- "FC Porto. Diogo Costa focado no Mundial e sem contactos do PSG"
- "Renovação de Mateus Mide para fechar em breve"
- "Entrevista. 'Sou um treinador de projetos'. Pedro Martins"
- "Hóquei em Patins. Benfica a um jogo da final após vitória em encontro louco em Barcelos (4-5)"
- "Basquetebol. FC Porto junta-se ao Benfica na final"
- "Sporting. Silas Andersen já fala à leão"
- "Fasquia nos Euro30M para interessados em Pedro Gonçalves"
- "Mesmo de férias em Mirandela, Rui Borges vai ficar ligado"