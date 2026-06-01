Dia da Criança com cada vez menos crianças

Bom dia. Esta é uma das principais notícias do dia, embora quase nenhum dos jornais recorde a efeméride. Um deles aponta a que há meio século que a população infantil em Portugal está a encolher. "Crianças até aos 12 anos já só representam 9,8% da população", frisa o Público. Estas são as principais notícias deste 1 de Junho, Dia da Criança.

No Correio da Manhã:

- "Acusação do Ministério Público. Burla idosos em encontros amorosos. Falsa arquiteta dá golpe de 200 mil euros"

- "Governo lança concurso para apoiar distribuição de jornais"

- "Crianças portuguesas são das que mais tempo passam na escola"

- "Varandas compra casa de 900 mil euros"

- "Aposentação. Pensão média de velhice sobe para 1760 Euro"

- "Quer rutura com Mourinho. Marco Silva faz ultimato a Rui Costa"

- "Regresso a Alvalade. Palhinha capitão e salário máximo"

- "FC Porto não facilita. Bicampeão europeu luta por Diogo Costa"

- "37,4 horas. Semana de trabalho acima da média da UE"

- "Azambuja. Touro à solta causa três feridos"

- "Violência doméstica. Vai de pistola e canivetes visitar a mulher internada"

- "Invasão do Líbano. Israel conquista fortaleza"

No Público:

- "Imposto que rendeu 500 milhões ao SNS deixa de estar consignado à saúde"

- "Meio século a encolher. Crianças até aos 12 anos já só representam 9,8% da população"

- "Médio Oriente. Israel conquista posição-chave e alarga ofensiva no sul do Líbano"

- "Polícia. Violência na esquadra do Rato soma mais duas vítimas"

- "Justiça. Caixa e Banco de Portugal em tribunal por 10 euros"

- "Feira do Livro. Há quem se case numa fila de autógrafos e quem tatue um livro na pele"

- "Ambiente. Análise mostra poluição do ar 'preocupante' à entrada de escolas em Lisboa"

- "Partidos. Há espaço para novos partidos, mas não será por aí que se trava o populismo"

No Jornal de Notícias:

- "Época balnear arranca com menos 265 vigilantes certificados nas praias"

- "Jornalismo ao vivo em Lamego nos 138 anos do 'Jornal de Notícias'"

- "Mundial. Portugal entre os campeões nas casas de apostas"

- "Bombeiros. Liga celebrou os heróis que arriscaram a vida para salvar outros"

- "Sentença. Seis anos de cadeia para traficante que promovia 'caças ao tesouro'"

- "Economia. Quebra nos preços afasta produtores de cortiça"

- "Valongo. Fim do PRR ameaça apoios à deficiência"

- "Porto. Estaleiros da Linha Rosa desaparecem até ao S. João"

- "Budapeste. Madalena de 'coração quentinho' por João Neves"

No Diário de Notícias:

- "Há três anos que as entradas na PSP não compensam as saídas"

- "Marilyn Monroe. 100 anos de solidão"

- "PSD. Montenegro reeleito enfrenta desafio da governação e sombra de Passos"

- "Combustíveis. Atestar o depósito fica cinco euros mais barato a partir de hoje"

- "Conflito. Beaufort, o castelo dos Cruzados que Israel ocupou para ter controlo sobre o sul do Líbano"

- "Luís Felipe Salomão. 'A democracia precisa se defender da própria democracia'"

- "Filósofo. Edgar Morin e o esplendor da amizade a Portugal"

- "Rodrigo Guedes de Carvalho. 'Nada me daria mais prazer que juntarmos 500 jornalistas numa sala e falarmos sobre o que andamos a fazer'"

- "Ciclismo. O 'Giro' que deixou marca com a consagração de Eulálio"

No Negócios:

- "Conversa Capital. Álvaro Santos Pereira. Há a 'tentação de facilitar demasiado no crédito'"

- "Lei laboral. Banco de horas individual abrangeu 93 mil pessoas"

- "Avaliação em bolsa da Spacex iguala toda a economia da Coreia do Sul"

- "Seguradora Gamalife prestes a regressar ao Novo Banco"

- "Investidor privado. Porquinho mealheiro faz crescer pouco as poupanças"

- "Aviação. Espanhóis fazem pressão para ficar com o 'handling'"

- "Verão. Galp já garantiu jet fuel para abastecer aeroportos"

No O Jornal Económico:

- "Regularização de dívidas do SNS fazem regressar défice"

- "Donos do Novobanco reforçam com centro de competência no Natixis"

- "Farmácias valem 1,12% do PIB e sustentam 53 mil empregos"

- "'O futebol está em ponto de rebuçado para inovação e tecnologia'. Afonso Taira"

- "Miguel Almeida quer transformar 'completamente' a NOS com IA"

- "McKinsey prevê duplicação da indústria de semicondutores"

- "BPF ultrapassa 3,5 mil milhões e antecipa recorde"

- "Angola reduziu em mais de um terço a dívida à China"

- "Portugal é o segundo em que o peso das crianças mais caiu"

- "Sotheby's prepara maior venda de uma coleção privada"

- "Líbano. Conselho de Segurança da ONU convocado de emergência"

No Record:

- "Benfica. Marco depois das tormentas. Negociações estiveram por um fio"

- "Em dia de mais elogios de Florentino. Special One voltou ao Seixal"

- "Andersen marcou na despedida e já só pensa nos leões. 'Sporting é passo em frente'"

- "Sporting. Doumbia apresentado hoje"

- "Record na Corunha. Saiba as razões de Yeremay para querer fica no Depor"

- "FC Porto. Diogo Costa interessa ao PSG. Bicampeão europeu procura guarda-redes"

- "Basquetebol. FC Porto 94-86 Sporting. Dragões vão à final. Discutem título com o Benfica"

- "Ciclismo. Eulálio brilhante. Melhor jovem da Volta a Itália. Português ficou em 6.º na geral"

No O Jogo:

- "FC Porto. Todas as fichas em Diogo Costa. Um dos nomes mais apetecíveis para os 'tubarões' é considerado fundamental no projeto portista para 2027/27"

- "Lubansk, segundo melhor marcador da história da Polónia, impressionado: 'Pietuszewski tem as qualidades de jogadores excecionais'"

- "Benfica. Rui Costa insiste em Marco Silva. Novas exigências do treinador do Fulham não fazem SAD desistir"

- "Sidny Cabral vai mesmo para o Trabzonspor"

- "'Sérgio Conceição encaixa no perfil'. Ex-candidato a vice, Bruno Batista lança sucessores ao lugar de José Mourinho"

- "Sporting. 'Sporting é tentador'. Silas Andersen vê em Alvalade um passo em frente na carreira"

- "Palhinha é prioridade e Ioannidis aponta a 2026/27"

- "Seleção. Arranca hoje 'Operação Mundial'. Concentração na Cidade do Futebol"

- "Basquetebol. Benfica-FC Porto disputam título"

E no A Bola:

- "Último esforço por Marco Silva. Negociações entre Benfica e treinador do Fulham foram retomadas"

- "Poucos minutos para muitos miúdos. Taxa de utilização na equipa de jogadores 'made in' Seixal foi de 13,4%"

- "'Vou ficar no Benfica'. Garante Sydny Lopes Cabral"

- "FC Porto. Diogo Costa focado no Mundial e sem contactos do PSG"

- "Renovação de Mateus Mide para fechar em breve"

- "Entrevista. 'Sou um treinador de projetos'. Pedro Martins"

- "Hóquei em Patins. Benfica a um jogo da final após vitória em encontro louco em Barcelos (4-5)"

- "Basquetebol. FC Porto junta-se ao Benfica na final"

- "Sporting. Silas Andersen já fala à leão"

- "Fasquia nos Euro30M para interessados em Pedro Gonçalves"

- "Mesmo de férias em Mirandela, Rui Borges vai ficar ligado"