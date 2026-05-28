Otamendi nos convocados da campeã Argentina, liderada por Messi

O defesa Nicolás Otamendi, do Benfica, foi hoje convocado para o Mundial2026 de futebol pela seleção da Argentina, que, liderada por Lionel Messi, vai tentar revalidar o título.

Otamendi, que vai deixar as 'águias', está, sem surpresas nas escolhas do selecionador Lionel Scaloni, ao contrário do médio Alan Varela, do FC Porto, e do extremo Gianluca Prestianni, do Benfica, que caíram do lote de pré-convocados.

Caso tivesse sido chamado, Prestianni teria de cumprir castigo nos dois primeiros jogos da competição, devido a conduta homofóbica com Vinicius Júnior, do Real Madrid, num jogo da Liga dos Campeões em fevereiro, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Apesar de ter tido um problema físico no último encontro pelo Inter Miami, Messi está nos convocados e vai capitanear uma equipa que vai tentar revalidar o título conseguido em 2022, no Qatar.

Em relação ao Mundial2022, Scaloni mantém grande parte da espinha dorsal da equipa, como o guarda-redes Emiliano Martínez, os defesas Nahuel Molina, Cristian Romero, Otamendi e Nicolás Tagliafico, os médios Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Leandro Paredes e os avançados Lisandro Martínez, Julián Álvarez e Messi.

Com alguma renovação, Scaloni também chamou jovens jogadores como Nico Paz, Valentín Barco ou Giuliano Simeone.

A Argentina vai defrontar a Argélia, a Áustria e a Jordânia no Grupo J do Mundial2026, que se disputa de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Emiliano Martínez (Aston Villa, Ing), Gerónimo Rulli (Marselha, Fra) e Juan Musso (Atlético de Madrid, Esp).

- Defesas: Leonardo Balerdi (Marselha, Fra), Nicolás Tagliafico (Lyon, Fra), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United, Ing), Cristian Romero (Tottenham, Ing), Nicolás Otamendi (Benfica, Por), Facundo Medina (Marselha, Fra) e Nahuel Molina (Atlético de Madrid, Esp).

- Médios: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami, EUA), Valentín Barco (Estrasburgo, Fra), Giovani Lo Celso (Betis, Esp), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Ale), Enzo Fernández (Chelsea, Ing) e Alexis Mac Allister (Liverpool, Ing).

- Avançados: Julián Alvarez (Atlético de Madrid, Esp), Lionel Messi (Inter Miami, EUA), Nicolás González (Atlético de Madrid, Esp), Thiago Almada (Atlético de Madrid, Esp), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, Esp), Nicolás Paz (Como, Ita), José Manuel López (Palmeiras, Bra) e Lautaro Martínez (Inter Milão, Ita).